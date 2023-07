Zanoli al Genoa, si attende solo l’ok del Napoli

Secondo Tmw i due club hanno raggiunto un accordo di massima per il terzino.

Dopo essere stato per sei mesi la scorsa stagione alla corte della Sampdoria, Alessandro Zanoli sembra essere vicino ad approndare sull’altra sponda genovese. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb:

“Il Genoa è pronto per consegnare a mister Alberto Gilardino l’esterno destro che possa ricoprire tutta la fascia. Il nome più gettonato resta quello di Alessandro Zanoli da tempo nel mirino degli uomini mercato rossoblu. Il giocatore è di proprietà del Napoli. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, c’è l’accordo di massima fra i club per il passaggio a titolo temporaneo del giocatore all’ombra della Lanterna. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Liguria visto che nella seconda parte della stagione scorsa ha vestito la maglia della Sampdoria. Al momento si attende solamente l’ok da parte degli azzurri che ancora non è arrivato.”

