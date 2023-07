Un personaggio di spicco della Premier League accusato di stupro su due ragazzine (The Athletic)

Uno degli episodi risale agli anni ’90 ed è stato archiviato. L’uomo in questione continua a lavorare nel calcio e non è stato arrestato

Secondo quanto scrive The Athletic, un personaggio di spicco della Premier League è accusato di stupro su due ragazzine quindicenni. La persona in questione era stata interrogata di recente dalla polizia per un’accusa di violenza e, durante le indagini, gli investigatori hanno scoperto che era indagato da altre forze dell’ordine per un presunto stupro “e un possibile reato sessuale infantile” commesso negli anni ’90.

“La seconda presunta vittima, nota come Woman B, ha contattato le forze di polizia competenti verso la fine del 2021 e la sua denuncia è stata accolta dall’unità specializzata sui reati sessuali contro i minori di 16 anni. Ha affermato che lo stupro è avvenuto a casa dell’uomo”.

“La polizia ha informato la donna che aveva aspettato troppo a lungo per segnalare la questione, perché la legislazione afferma che se il presunto reato ha avuto luogo tra il 1956 e il 2004, e la presunta vittima era una ragazza di età compresa tra 13 e 15, doveva presentare una denuncia entro un anno”.

L’uomo non è stato arrestato e il caso è stato lasciato in archivio.

The Athletic scrive di conoscere l’identità dell’accusato ma di non poterla rivelare.

“Alle vittime di presunti reati sessuali è concesso l’anonimato a vita secondo la legge del Regno Unito. L’identità dell’uomo è nota all’Athletic, ma non può essere segnalata a causa delle regole sulla privacy nel Regno Unito per garantire l’anonimato ai sospetti nelle prime fasi di un’indagine di polizia. Tali norme rimangono in vigore a meno che la persona interessata non sia accusata di un reato, a quel punto può essere nominata. In caso contrario, qualsiasi media che pubblichi dettagli che portano all’identificazione di quella persona può essere aperto a un’azione sulla privacy”.

La Polizia metropolitana di Londra ha emesso un comunicato in cui scrive:

“Giovedì 23 settembre 2021, il Met ha ricevuto un rapporto di reato riguardante una storica accusa di stupro. Lunedì 12 giugno, un uomo è stato interrogato con cautela”.

L’uomo in questione continua a lavorare nel calcio e non è stato soggetto a misure detentive.

