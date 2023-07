Test, cibo e materiali: anche ai tempi di Armstrong il ciclismo si difendeva così… (Süddeutsche)

“Acqua e pane bianco, ci crediamo ancora. Nell’ambiente, tutti i parametri puntano verso il passato. Il motto nel gruppo: tutto ciò che non è proibito è legale”

Anche adesso che il Tour è finito a Jonas Vingegaard, la domanda sul doping, non la risparmiano. E lui, con calma, risponde comprensivo, sempre la stessa cosa: “Capisco che le facciano, soprattutto con quello che è successo tanti anni fa. Capisco perfettamente e penso che dobbiamo essere scettici su queste prestazioni. Ma dobbiamo anche vedere alcune cose, vedere cosa è cambiato nel ciclismo. Molte cose sono cambiate, come l’alimentazione, l’allenamento, i ritiri in quota, il modo in cui ci prepariamo… Tutto questo fa una grande differenza ed è per questo che oggi andiamo così veloci”.

Il punto è: ci dobbiamo credere? la Süddeutsche Zeitung ricorda che nel 2012, quando scoppiò definitivamente il caso Lance Armstrong, ci dicevano le stesse cose. E che “a quel tempo, la svolta riguardò anche un altro organo di controllo dello sport: i media. Buon Dio, molti erano perplessi che esistesse davvero una cosa del genere: il doping! Nel ciclismo ! Sul serio?”

Cosa è cambiato, si chiede il giornale tedesco. Oggi ci dicono che “dopo una grande pulizia con cause legali, confessioni, dimissioni – purtroppo l’ambiente tecnico e medico è stato un po’ tralasciato – il ciclismo è tornato ad essere uno sport pulito esemplare”. Però il sospetto è sempre lì, ogni volta che spunta fuori un risultato fuori scala.

“Il Tour è stato effettivamente in grado di riprendersi dall’oscura era di Armstrong. E anche i media si sono calmati. In realtà è lo stesso di sempre, viva i vecchi tempi! I campioni hanno corso sulle salite più ripide a nuove velocità record. Nel gruppo è facile dire che puoi prendere tutto ciò che non è esplicitamente proibito. Questa mentalità completa il mantra consolidato di squadre e funzionari secondo cui anche i risultati inimmaginabili si basano su circostanze semplici: alimentazione, allenamento, materiali”.

C’è un mantra al centro di tutto, scrive la SZ: “Sono costantemente controllati!”. “Ma: evitare i test antidoping non è un problema. I test sono necessari in modo che lo sport finisca per arenarsi come uno spettacolo di mostri. Il tifoso deve anche essere in grado di aggrapparsi a qualcosa. Non provano niente.

“La situazione è confusa. Tutto ciò che non è esplicitamente proibito è consentito, incluso tutto ciò che non è pubblicamente noto o verificabile. C’è spazio anche per il doping meccanico, poiché il ciclismo unisce uomo e macchina. E poi il buon vecchio doping proibito. Niente di tutto questo sta accadendo?”

La Süddeutsche poco ci crede: “Nell’ambiente, tutti i parametri puntano verso il passato. Si discute sempre di test, cibo, formazione e materiale. A differenza del muesli e del pane croccante, il doping medico spesso migliora le prestazioni dal cinque al dieci percento. Le esibizioni di questo tour, che fanno sembrare dilettanti anche i cocktail shaker come Armstrong e Co., danno spunti di riflessione. È giusto che il ciclismo sia tornato alla vecchia scatola nera. Piloti e team custodiscono i propri dati sulle prestazioni come l’arca dell’alleanza, anche il peso corporeo è un segreto. Non è così che si possono calcolare i miracoli: per esempio il wattaggio che tutti usano. Acqua e pane bianco, ci crediamo ancora. E poi leggi di nuovo i soliti titoli. “Da un altro pianeta!” è il titolo de L’Équipe sul vincitore Jonas Vingegaard . “Su un altro pianeta” era quello di 24 anni fa dopo una brillante performance di Armstrong”.

