Onana sappia che, al primo errore, i razzisti della Premier se la prenderanno con lui (The Athletic)

Sarà il primo portiere nero dal 2007. Mentre i tifosi inglesi si abitueranno al suo stile di gioco audace, ricordino che è fallibile, come tutti gli esseri umani

The Athletic presenta Andre Onana, nuovo acquisto del Manchester United per la stagione 2023-24: “è uno dei più grandi cambiamenti sul campo nella storia recente dello United“. Con lui Ten Hag si assicura non solo “uno dei migliori portieri del mondo, ma ha anche un giocatore che ha già sperimentato lo stile di calcio preferito dell’allenatore olandese“. Dopo 12 anni trascorsi con De Gea tra i pali, i tifosi dello United “ci metteranno un po’ per abituarsi alla vista di Onana”, ma il portiere “li ecciterà con il suo stile di gioco audace“.

Onana sarà sotto osservazione, all’inizio. Lo paragoneranno ai portieri del passato, “qualsiasi errore farà nei prossimi 10 mesi sarà sezionato e discusso“.

The Athletic scrive:

“I tifosi devono essere consapevoli degli stereotipi razzisti e della prospettiva di abusi che Onana potrebbe affrontare nella prossima stagione. Sarà il 10° giocatore africano dello United e il primo portiere nero da quando Tim Howard ha lasciato l’Everton nel 2007. La carriera di Onana ha già fatto molta strada per sfatare gli stereotipi obsoleti sui portieri neri – in particolare africani – troppo inclini agli errori e inaffidabili per arrivare al livello più alto. Ma lui, come ogni portiere, è fallibile. I tifosi dello United dovranno abituarsi al suo stile di gioco avventuroso, ma Onana, sfortunatamente, deve essere consapevole che qualsiasi errore che commette potrebbe portarlo ad essere oggetto di alcuni dei peggiori tipi di abuso. Ancora una volta, questo è qualcosa che conosce bene”.

Il quotidiano inglese ricorda quanto accaduto la scorsa stagione, quando la Uefa ha aperto un’indagine su insulti razzisti contro di lui durante una partita di Champions League in trasferta contro il Viktoria Plzen e Onana ha parlato ai media delle difficoltà che i portieri neri affrontano durante la loro carriera.

“Quasi quattro anni fa ha detto alla rivista di calcio francese Mondial che un club italiano non ben identificato era interessato a lui dopo la finale di Europa League del 2016-17 (dove la sua squadra, l’Ajax, aveva perso 2-0 contro lo United), ma poi si era fermato all’ultimo momento e aveva detto al suo agente che firmare un portiere nero sarebbe stato “complicato””.

Onana, continua The Athletic, “preferisce concentrarsi sul suo gioco, ma è consapevole della pressione extra accumulata sui portieri neri e delle barriere che devono affrontare quando giocano“.

Nella stessa intervista citata poc’anzi, Onana dichiarò:

«Sono abituato a questo la maggior parte del tempo quando gioco in trasferta. Mi dicono: ‘Sei nero’. Penso: ‘Sì, sono nero’. Non abbiamo molti portieri neri in vetta e la gente pensa che i portieri neri non sono sicuri o commettono troppi errori. È qualcosa che dobbiamo cambiare. Non è facile per noi arrivare a quel livello soprattutto quando sei nero ma, per me, non importa, nero o bianco, alla fine sono un portiere».

The Athletic scrive:

“Onana è uno dei migliori portieri del mondo, si adatta perfettamente agli ideali di Ten Hag e può far giocare meglio tutti davanti a lui. Ma mentre i tifosi della Premier League si abitueranno alle sue imprese a volte sovrumane, dovranno anche ricordare la sua fallibilità molto umana e le correnti sotterranee razziste che cercheranno di negargli la sua umanità di base. Lo stile dei portieri di Onana è spettacolare quando funziona, ma ricordate di essere gentile con lui anche quando non lo fa”.

