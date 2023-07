Mondiali femminili, l’Australia batte l’Irlanda anche senza Kerr

Private della campionessa Sam Kerr, le australiane sono riuscite comunque a vincere sull’Irlanda con un goal su rigore.

Si è conclusa la sfida tra le padrone di casa dell’Australia e l’Irlanda, valida per i Mondiali femminili di calcio. Sebbene l’Australia sia scesa in campo senza la sua miglior giocatrice, Sam Kerr, la squadra è riuscita a portarsi in vantaggio e battere le avversarie con un solo gol di scarto.

Dopo una prima frazione di gioco terminata non senza battaglie, ma sul risultato di 0-0, al 52° minuto, un calcio di rigore a favore dei padroni di casa è stato trasformato da Stephanie Catley. E quando la palla ha toccato la rete, tutti gli oltre 75.000 spettatori hanno fatto sentire la loro voce nello stadio.

La nazionale di casa ha dominato per tutto l’incontro senza mai subire troppe pressioni dalle avversarie.

La prossima sfida di oggi si giocherà questa notte alle ore italiane 4:00 tra Nigeria e Canada.

Sam Kerr è la talentuosa giocatrice del Chelsea Women, autrice di 70 goal in 69 presenze con la maglia delle blues. Nel 2010 ha vinto la Coppa per le nazionali asiatiche, mentre con il Chelsea ha sollevato tutti i trofei nazionali che si potevano vincere.

In assenza della loro migliore giocatrice, le Matildas guadagnano dei punti preziosi in ottica qualificazione.

