Mbappé, il Barcellona chiama il Psg e tenta il colpo offrendo diversi giocatori (L’Equipe)

Oggi è previsto un appuntamento telefonico tra il Psg e il Barcellona per discutere; per la squadra catalana sarebbe l’unico modo per arrivare al francese.

Dopo la notizia sull’offerta dell’Al-Hilal per Kylian Mbappé da 300 milioni e il possibile consenso da parte del Psg di cederlo in prestito, L’Equipe riporta che il Barcellona si stia muovendo per il francese:

“Il Barcellona vuole mettere i giocatori nell’operazione. Oggi è previsto un appuntamento telefonico tra il Psg e il Barcellona per discutere dell’interesse degli spagnoli per l’attaccante francese. Il Barça vorrebbe poter mettere diversi giocatori come contropartite perché non ha le risorse finanziarie per eseguire un’operazione del genere.”

Bisognerà attendere, quindi, la risoluzione dell’incontro, visto che Mbappé ha sempre espresso la sua volontà di andare al Real Madrid.

