Lotito: «De Laurentiis dice che il campionato non vale ‘n cazzo. Ma si può? E gli altri lo seguono»

Al CorSport: «Sono circondato da masochisti, non sappiamo vendere il prodotto. Abbiamo enormi potenzialità, dovremmo pensare agli stadi prima che ai diritti tv»

Nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, parla anche del campionato, dei diritti tv, della scarsa capacità dei club italiani di valorizzare un prodotto che, dice, ha delle enormi potenzialità. Lotito tira in ballo anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. I due patron sono nella commissione per i diritti tv, di cui Lotito è presidente. Gli viene chiesto quanto vale il campionato. Lotito risponde:

«Sono circondato da masochisti, non sappiamo vendere il prodotto. Aurelio dice che è tutta una merda, che non vale ‘n cazzo. Ma si può? E gli altri lo seguono. Abbiamo enormi potenzialità invece. Dovremmo occuparci delle infrastrutture prima che dei diritti tv. Io tra l’altro la media company ce l’ho già. Il nostro è il calcio del mors tua vita mea, tutti curano solo gli interessi individuali, io ho sempre lavorato per il sistema. Pensa al decreto salvacalcio, non salvaLotito. Se non mi fossi battuto per farlo passare non solo il calcio, ma tutto lo sport italiano sarebbe fallito».

Lotito presiede la commissione che si occupa delle trattative con Sky e Dazn per i diritti tv della Serie A. Insieme a lui, come detto, siedono al tavolo il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, l’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, il legale dell’Inter, Angelo Cappellini, e il vicepresidente dell’Udinese, Stefano Campoccia. Al momento, sul fronte dei diritti tv, la Lega Serie A registra un nulla di fatto. Le offerte non sono ancora giudicate a livello delle richieste dei club, che vorrebbero ricavarci almeno 900 milioni. Cifra difficilmente raggiungibile, stando alla trattativa attuale. La Lega Serie A ha anche rifiutato le uniche due offerte pervenute per Coppa Italia e Supercoppa da parte di Rai e Mediaset, anche quelle giudicate troppo basse rispetto alla richiesta dei club del massimo campionato italiano.

