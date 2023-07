L’Inter ha già perso 8 big e 1.800 presenze, la Gazzetta fa il conto della “dismissione”

Handanovic, D’Ambrosio, Brozovic, Skriniar, Dzeko, Lukaku, Gagliardini e Onana. La principale rivale del Napoli è in ricostruzione

Per quanto l’aria di questa estate un po’ decadente del Napoli campione d’Italia induca alcuni a pensare che le altre potrebbero approfittarne, forse è il caso di sottolineare che le altre suddette se la passano molto peggio. L’Inter, per esempio. La finalista di Champions e principale accreditata rivale del Napoli. E’ la Gazzetta dello Sport che tira i numeri della dismissione (che loro ovviamente traducono in “rivoluzione”, in positivo): “Finora hanno fatto le valigie otto big” per 1.800 presenze in tutto. Sono Handanovic, D’Ambrosio, Brozovic, Skriniar, Dzeko, Lukaku, Gagliardini e Onana.

Il conto delle presenze fatto col pallottoliere tradisce un taglio degli anziani, e quindi anche all’esperienza. Non vuol dire che sia un male (il Napoli dello scorso anno insegna), ma poi bisogna vedere sempre chi arriva.

Intanto, scrive la Gazzetta, “i nuovi leader che dovranno mettersi alla guida del gruppo e indicare la strada ai nuovi sono quelli con il maggior numero di presenze. Il capitano sarà Lautaro Martinez che di partite con l’Inter ne ha giocate 238 (102 reti): il Toro è stato acquistato nel febbraio 2018, ma è a Milano dall’estate successiva quando è sbarcato pure De Vrij che, non a caso, nella rosa attuale come presenze è al secondo posto (203). Nella classifica con più gare disputate all’Inter seguono Barella (187) e Bastoni (164), entrambi in rosa dal 2019, anche se il difensore era stato acquistato nel 2017. Poi Darmian (117) e Dimarco (98)”.

