La Lazio ha offerto 4 milioni l’anno a Zielinski e 20 più bonus al Napoli (Il Messaggero)

È una sfida tra Lotito e De Laurentiis. Adl può beffare il rivale col rinnovo anche Sarri continua a chiamare il polacco

Il duello infinito tra Lotito e De Laurentiis, adesso anche per Zielinski. Scrive Il Messaggero:

Ad Auronzo Sarri è tornato ad alzare il telefono come faceva un tempo: ha chiamato Zielinski, la sera prima che i suoi agenti andassero a Dimaro. Ieri erano lì per trattare il rinnovo (incontro positivo), ma anche per portare l’offerta della Lazio: 20 milioni più bonus, 4 al polacco in scadenza di contratto con il Napoli fra un anno. Il 29enne è pronto a dire no a 12 milioni a stagione dall’Arabia pur di restare sotto il Vesuvio oppure comunque in Italia, raggiungendo Maurizio.

De Laurentiis aveva chiesto 35 milioni a Lotito venerdì scorso, è sceso a 30 l’altro ieri, potrebbe beffarlo col prolungamento. Bisogna colmare le distanze, Zielinski può essere il principale alleato, il sostituto di Milinkovic scelto da tempo. Anche perché Gedson Fernandez costa 35 milioni e Samardzic resta dietro.

Eccolo il compromesso fra Sarri e Lotito: Zielinski ad ogni costo, anche se Berardi rischia di rimanere solo un sogno, nonostante un tentativo di Immobile disperato.

