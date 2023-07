Kim: «Sono andato a Napoli perché in un’intervista Spalletti disse che ero da Champions»

Al portale News.naver: «Non poteva esserci dichiarazione d’amore più grande. Di Lorenzo un esempio, Osimhen non vorrei mai averlo contro»

Kim Min-Jae ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale coreano News.naver. Il difensore del Bayern Monaco ha parlato ancora una volta del Napoli e del campionato trascorso con gli azzurri di Spalletti:

«Quando ho ottenuto il premio di miglior difensore volevo ‘spezzarlo’ con Kvara e Osimhen e condividerlo con la mia squadra. Non ce l’avrei mai fatta senza di loro. Non dimenticherò mai i tifosi del Napoli fino alla morte. Hanno gridato “Kim Kim Kim” e mi hanno sempre incoraggiato».

La scelta di trasferirsi al Napoli è dipesa da Spalletti:

«Gli ho parlato in inglese. Parla un buon inglese. Sto scherzando, è italiano, quindi ho comunicato con grandi gesti e sentimenti. In un’intervista Spalletti ha detto che ero al livello della Champions League. Non poteva esserci una chiamata d’amore più grande di questa. Quando l’ho ascoltato ho scelto subito il Napoli. Con lui comunicavamo a gesti e sentimenti».

Kim ha concluso l’intervento parlando dei suoi ex compagni:

«Un pensiero ai mie compagni di squadra? Certo! Grazie a loro, ho ricevuto il premio come miglior difensore. Non è qualcosa che posso ottenere da solo. Ho imparato molto da Di Lorenzo. Era il giocatore che correva di più, lavora sodo ogni giorno e ha sempre lo stesso atteggiamento. Ho imparato molto guardandolo giocare in ogni partita, non si è mai lamentato. Osimhen? Non vorrei mai averlo contro. È bravo e riesce a dominare contro i difensori. Normalmente, accade il contrario».

