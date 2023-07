“Kim è un calciatore del Bayern dall’8 luglio, a breve l’ufficialità” (Fabrizio Romano)

Kim era stato venduto dal Napoli l’8 luglio, giorno in cui era stato confermato che il Bayern Monaco aveva pagato la clausola rescissoria. Ora, secondo Fabrizio Romano, è tutto completo e la trattativa non salterà mai. Tutto ciò che mancava per la presentazione del giocatore era la firma ufficiale.

Come scrive Fabrizio Romano:

“Nessuna paura, nessun problema per Kim Min-jae al Bayern, al contrario di quanto detto dalle voci di mercato più recenti. Kim è un giocatore del Bayern dall’8 luglio, quando lui ha completato le visite mediche e il Bayern ha completato il pagamento della clausola rescissoria. Si trattava solo della firma sul contratto, nient’altro. A breve per l’ufficialità”.

Da qualche giorno si parlava del silenzio del club tedesco. Tuttavia, come fa notare il giornalista e come aveva spiegato il Bayern stesso, questo silenzio non ha alcuna rilevanza.

No issues, no problems for Kim Min-jae to FC Bayern despite rumours in recent days. 🔴🇰🇷

Kim is Bayern player since July 8 when he completed medical tests and Bayern triggered the release clause.

It was just about signing documents, no problems at all.

Official soon. ✔️ https://t.co/eKmxWHnOsc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023