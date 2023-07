Il Psg su Lloris, il portiere è tentato dal ritorno in Francia (Rmc Sport)

Il club parigino ha preso informazioni sul portiere del Tottenham, per il momento non c’è nulla di concreto ma lui è sedotto dall’idea

Hugo Lloris potrebbe tornare in Francia. Sul portiere del Tottenham c’è l’interesse del Psg e il numero uno è intrigato dal progetto. Rmc Sport, che dà la notizia, lo definisce “sedotto” dall’idea francese.

“Hugo Lloris può tornare in Francia? Ad ogni modo il Psg ha preso informazioni sul portiere 36enne ma per il momento non c’è nulla di concreto e il club della capitale non è andato oltre. Tuttavia Hugo Lloris è aperto all’idea di unirsi a Parigi. È sedotto dal progetto. Tuttavia ci sono diversi portieri nella short list, tra cui Yassine Bounou come rivelato da Rmc. Il club della capitale sta cercando un sostituto in Gianluigi Donnarumma”.

Su Lloris c’è stata una manifestazione di interesse anche dell’Inter, che però è più vicina a Yann Sommer del Bayern Monaco. Lloris ha anche rifiutato un’offerta della Fiorentina, scrive Rmc:

“se rimane in Europa vuole una sfida di livello superiore. Il club saudita dell’Al Hilal è ancora interessato ma l’offerta non è all’altezza delle sue aspettative”.

