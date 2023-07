Il Manchester City prova a trattenere Walker, obiettivo del Bayern Monaco (Telegraph)

Le parole di Guardiola a riguardo: «È un giocatore incredibilmente importante per noi, lotteremo per tenerlo».

Harry Kane non è l’unico inglese finito nel mirino del Bayern Monaco. Insieme a lui c’è anche Kyle Walker, terzino del Manchester City, a cui però Guardiola non vuole proprio rinunciare. Il Telegraph scrive:

“Pep Guardiola dice che il Manchester City sta lottando con le unghie e con i denti per convincere il difensore “insostituibile” Kyle Walker a rimanere nel club e respingere le avances del Bayern Monaco. Walker è il miglior obiettivo per il trasferimento estivo del Bayern e vorrebbe ingaggiarlo insieme a Kane. Il terzino è seriamente tentato dall’idea di un trasferimento al Bayern, ma Guardiola ha chiarito al difensore quanto vuole che rimanga: «È un giocatore incredibilmente importante per noi. Ha qualità difficili da trovare in altri. Le sue qualità sono insostituibili. Vogliamo resti. Alla fine, non so cosa succederà. So che sono in contatto entrambi i club, lotteremo per tenerlo come sono sicuro che il Bayern lo farà. Non so come finirà» ha dichiarato il tecnico. Il Bayern ha incaricato il presidente Herbert Hainer e il vice Ad Michael Diederich di gestire la trattativa di Walker”,



Il City oggi ha disputato un’amichevole contro il Bayern Monaco vinta per 2-1, in cui Walker è stato titolare.

