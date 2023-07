Il Chelsea ha venduto una squadra intera in quindici giorni come fosse un mercatino (Marca)

Ha rinforzato i rivali e mandato giocatori in mezzo mondo. Per Pochettino si prospetta una stagione difficile

In quindici giorni, scrive Marca, il Chelsea ha venduto una squadra intera, nemmeno fosse un mercatino.

Quando sono arrivati a capo del club, i nuovi proprietari

“hanno iniziato così forte che ovviamente hanno esagerato: nelle ultime due finestre di mercato hanno firmato giocatori su giocatori, senza molto riguardo alla pianificazione. Sportivamente è andata male e finanziariamente è stato un disastro. Di fronte a una situazione del genere, il club ha preso una piega e ha iniziato a vendere calciatori come se fosse un mercatino. In quindici giorni la squadra londinese ha venduto un’intera squadra”.

Il Chelsea ha introitato una somma vicina ai 250 milioni per giocatori che gli sono costati quasi il triplo: Haverts (70), Mount (65), Kovacic (29), Koulibaly (23), Mendy (18), Loftus-Check (16), Pulisic (23), Kante, Azpilicueta, Fofana e Baba. Presto andranno via Zyech, Lukaku e Aubameyang. Quasi quindici giocatori in una volta sola.

“Hanno mandato i calciatori ai loro diretti rivali: Arsenal (Haverts), City (Kovacic) o United (Mount). Due al Milan (Loftus-Cheek e Pulisic), diversi all’Arabia (Kanté, Mendy, Koulibaly), uno all’Atlético (Azpilicueta) e così via per mezzo mondo”.

A differenza di altre volte, il Chelsea non si è lanciato come un matto negli acquisti. Al momento ha incorporato due attaccanti di livello: Nkunku e Jackson. Marca scrive:

“Si prospetta una stagione difficile per Pochettino. Di giocatori di livello ne ha tanti (Enzo, Mudryk, Sterling…) ed è ancora in attesa di diversi acquisti che potrebbero essere finalizzati quando si concluderà una delle più grandi operazioni di exit che si ricordino nel mondo del calcio. Vendere un giocatore è complicato. Vendere un’intera squadra è quasi impossibile”.

