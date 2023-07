Elkann: «Giuntoli è il nostro colpo più importante. Valorizza giovani talenti e costruisce campioni»

A La Stampa: «Ovunque è stato, ha fatto un ottimo lavoro in tal senso. Rappresenta adattamento e innovazione, in perfetta continuità con la nostra storia».

Nell’intervista concessa oggi a La Stampa (giornale di sua proprietà), John Elkann parla anche di Cristiano Giuntoli, il nuovo direttore sportivo della Juventus, sbarcato a Torino qualche settimana fa dopo un lungo corteggiamento da parte del club bianconero. Elkann presenta Giuntoli come il vero grande colpo del mercato estivo della Juventus. Il proprietario della Juve ripone in Giuntoli tutte le sue speranze di valorizzazione dei giovani. Del resto, dice, ha sempre agito in questa direzione, in tutti i club in cui ha lavorato. Elkann presenta Giuntoli come una scelta in linea con la storia della Juventus. Il nuovo direttore sportivo, dice, rappresenta adattamento e innovazione, in continuità con la storia bianconera.

Queste le parole di Elkann su Giuntoli:

«Il colpo più importante lo abbiamo già fatto. È l’arrivo a Torino di Cristiano Giuntoli, il nuovo direttore sportivo, che rappresenta adattamento e innovazione, in perfetta continuità con la nostra storia. Giuntoli porterà alla Juventus un modo di lavorare che valorizza i giovani talenti e costruisce i campioni. Ovunque è stato, ha fatto un ottimo lavoro in questo senso. E ora avrà a disposizione i tanti giovani e forti talenti che abbiamo. Adattamento e innovazione, in perfetta continuità con la nostra storia».

