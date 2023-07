Danso ha l’accordo con il Napoli per un quadriennale da 3 milioni l’anno (Footmercato)

Il Napoli avrebbe offerto al Lens 22 milioni per il difensore, ma il club francese ne chiede almeno 30. Si tratta

Il Napoli non molla Kevin Danso, scrive Footmercato, che parla di un accordo già chiuso tra il club di De Laurentiis e il tedesco del Lens. Si tratta con il Lens per raggiungere una quadra sulle cifre dell’affare. Danso è considerato un buon sostituto per Kim Minjae, anche se il Napoli avrebbe preferito chiudere con Kilman, per il quel il Wolverhampton spara alto.

Il Lens ha provato ad avviare le trattative per il rinnovo di Dans, che però non ha intenzione di prolungare, anzi, è lusingato dalle attenzioni del Napoli, anche se “non andrà allo scontro con il Lens”.

Ma Danso ha già l’accordo con il Napoli, secondo Footmercato. Il difensore tedesco si è detto disposto ad accettare un quadriennale da 3 milioni di euro l’anno. Lo stesso portale scrive anche che il Napoli ha offerto al Lens 22 milioni di euro, che però non bastano, visto che il Lens ne chiede 30.

“Kevin Danso si è già accordato con il Napoli. Secondo le nostre informazioni, in caso di partenza, firmerà un contratto di 4 anni con uno stipendio di circa 3 milioni di euro all’anno. Ma la partita non è vinta per i campioni d’Italia, che secondo le nostre informazioni hanno fatto un’offerta da 22 milioni di euro. Dovranno fare il possibile perché il Lens chiede circa 30 milioni di euro per il suo giocatore. L’inizio di una lunga telenovela”.

ilnapolista © riproduzione riservata