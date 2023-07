Bonucci fuori rosa è un atto di forza di Allegri: è lui l’uomo più forte della Juve, con Giuntoli (Tuttosport)

Bonucci paga gli attriti con l’allenatore bianconero che per rifondare la squadra esclude i meno entusiasti della permanenza e individua nuovi leader

Su Tuttosport Guido Vaciago scrive dell’allontanamento di Bonucci dalla Juventus. Una storia in cui l’uomo più forte del club bianconero si rivela Massimiliano Allegri, insieme al neo arrivato Cristiano Giuntoli. Bonucci paga gli attriti con il tecnico. Allegri sta cercando di ricostruire il gruppo squadra e per farlo deve escludere i giocatori meno entusiasti della permanenza nel progetto Juventus e individuare nuovi leader. Tuttosport lo definisce un atto di forza da parte di Allegri.

Il quotidiano sportivo torinese scrive:

“Bonucci, tuttavia, non paga la diffidenza di quella parte di pubblico che, anzi, nella separazione dalla Juventus pesa infinitamente meno degli attriti con Massimiliano Allegri, che si conferma l’uomo più forte in questa fase storica del club e che, insieme a Cristiano Giuntoli, sta tracciando il nuovo corso con pugno duro. A Bonucci è stato spiegato a febbraio, e ribadito circa un mese fa, che nel nuovo progetto tecnico sarebbe stato la quinta scelta nel ruolo e che poteva sentirsi libero di cercare un’altra squadra. Il passo successivo è stato l’esclusione dalla prima squadra: decisione che ha tracciato il solco definitivo e lascia l’impressione di come Allegri stia cercando di rifondare l’unità del suo gruppo escludendo quelli meno entusiasti della sua permanenza alla Juventus e cercando una maggiore chiarezza sulle gerarchie dello spogliatoio e sull’identità dei nuovi leader, da Danilo in giù. È un atto di forza di Allegri, che dimostra quali siano gli equilibri del potere bianconero in questo momento e di come la Juventus stia ripartendo anche dallo spogliatoio, non solo dalla sede. Attenzione non basta cambiare qualche giocatore per cementare un gruppo trasformandolo in Squadra (s maiuscola), è indispensabile anche un progetto tecnico tattico convincente e coinvolgente, ma i primi segnali del nuovo corso sono forti e Bonucci il primo a farne le spese”.

Bonucci è stato informato della decisione del club di metterlo fuori rosa e di escluderlo dalla tournée estiva della Juventus da Giuntoli e Manna, che si sono recati presso la sua residenza estiva, in Toscana, e gli hanno dato la notizia. Una notizia che, hanno scritto i quotidiani, ha scioccato Bonucci.

