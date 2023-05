Vlahovic non ce la fa per il Milan, giocherà Kean al posto di Milik (Gazzetta)

Convocato anche Bonucci, che torna disponibile dalla panchina. A sostituire il numero nove bianconero sarà Moise Kean.

Allegri non convoca Vlahovic per la sfida contro il Milan, per cui si affiderà agli altri attaccanti disponibili in rosa. La motivazione dietro questa esclusione è di natura fisica, perché il calciatore non ha recuperato la condizione prima della sfida di campionato. Scrive la Gazzetta:

“A differenza di Leonardo Bonucci (che torna a disposizione per la panchina), l’attaccante serbo non ha superato i test fisici durante la rifinitura: il sovraccarico tendineo al muscolo sartorio della coscia destra non lo ha smaltito del tutto, stasera andrà in tribuna. Max Allegri pare comunque convinto di puntare sul tridente, nelle ultime 48 ore lo ha provato con insistenza: sarà Kean (e non Milik) a reggere l’attacco tra Chiesa e Di Maria. Tranne che per quest’ultimo, ai saluti perché all’ultima da bianconero all’Allianz Stadium, potrebbe essere un primo assaggio di futuro: anche se ogni decisione è rimandata dal termine della stagione e al momento non si può escludere nulla”.

