Sprofondo Milan: perde 2-0 a La Spezia e rischia di perdere due volte la Champions

Domani può essere agganciato dalla Roma, la Champions del prossimo anno è a rischio e martedì può essere eliminato dall’Inter

Il Milan sta franando. La squadra di Pioli perde 2-0 a La Spezia (importante vittoria in chiave retrocessione) e ora rischia davvero di perdere la zona Champions. Tutto dipende dalla Roma di Mourinho, squadra invero stanca, che domani è impegnata a Bologna. Se la Roma dovesse vincere, ci sarebbe l’aggancio al quinto posto che ha il sapore del quarto vista la certa penalizzazione della Juventus di almeno nove punti. Al momento la squadra di Pioli mantiene tre punti di vantaggio sulla Roma.

Martedì i rossoneri hanno il ritorno della semifinale di Champions contro l’Inter e all’andata hanno perso 2-0. Il Milan rischia di uscire dalla Champions e anche di perderla il prossimo anno. Una prospettiva poco benaugurante per il club e l’ambiente rossonero.

Lo Spezia ha vinto con gol di Wisniewski al minuto 75 e poi raddoppio di Salvatore Esposito (primo gol in Serie A) su punizione e forse con Maignan in ritardo. In precedenza, i milanesi avevano colpito due pali con Tonali e Brahim Diaz. Pioli ha schierato la squadra con tanti rincalzi, da Rebic a Origi a Pobega. Dopo la vittoria a Napoli per 4-0, il Milan ha totalizzato appena 10 punti in 7 partite con due vittorie, quattro pareggi e la sconfitta di oggi.

Lo Spezia di Semplici ha riaperto la lotta retrocessione, ha raggiunto il Verona al terzultimo posto (ma il Verona gioca domani in casa contro il Torino) e si è portato a due punti dal Lecce. Il prossimo turno è in programma Lecce-Spezia.

