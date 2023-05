Rinnovo Spalletti, legali al lavoro per perfezionare il contratto. Atteso il vertice alla Filmauro

Gazzetta e CorMez non hanno dubbi: accordo chiuso per un biennale. Ora sta ai legali concordare i dettagli. Spalletti è seguito dal figlio Samuele, avvocato

Spalletti e De Laurentiis dovrebbero essere vicini all’accordo per il rinnovo. La Gazzetta dello Sport scrive di annuncio in settimana, probabilmente già giovedì, durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo in Trentino, a Dimaro. Presidente e allenatore del Napoli hanno già trovato la quadra, ora la palla è passata ai legali delle due parti: Spalletti è seguito, in questo, dal figlio maggiore, Samuele. Si deve solo stilare il contratto, che prevede un accordo su base biennale.

La Gazzetta dello Sport scrive:

“Il prossimo passo sarà quello del confronto dei legali, per Spalletti il figlio maggiore, l’avvocato Samuele, per stilare quello che dovrebbe essere il nuovo accordo su base biennale. Se tutto si definirà senza intoppi l’annuncio dovrebbe esserci giovedì, quando i due protagonisti dello scudetto saranno insieme alla presentazione del ritiro estivo del Trentino, a Dimaro, Val di Sole. Anche ieri, ritirando il premio Bulgarelli a Bologna, il tecnico ha ribadito: «Il Napoli avrà un futuro brillante. Poi voi volete interpretare…». D’accordo, aspettiamo allora comunicazioni ufficiali, detto che comunque non si tratta di un problema economico fra le parti, perché Spalletti non l’ha mai messa su quel piano”.

Il Corriere del Mezzogiorno concorda con la rosea e scrive di un vertice a breve negli uffici della Filmauro.

“Al di là della volontà di concedere alla società tempi e modi degli annunci che potrebbero arrivare giovedì durante la presentazione del ritiro di Dimaro, la direzione sembra essere quella della permanenza con un nuovo contratto biennale che le parti stanno buttando giù nei dettagli con il coinvolgimento anche dei legali. Potrebbe esserci a breve anche un vertice alla Filmauro”.

