L’Inter cambia otto giocatori contro il Napoli, la priorità è la Coppa Italia (Gazzetta)

Mercoledì sera c’è la finale contro la Fiorentina e quindi Inzaghi dà spazio ad Asllani, Bellanova, Gagliardini, Gosens, Correa, Lukaku

Tra poche ore, oggi 21 maggio, si giocherà una sfida importante per l’Inter, contro un Napoli che ha raggiunto il suo obiettivo stagionale. Un Napoli che scenderà in campo per lo spirito agonistico e il rispetto della competizione, ma comunque con la mente libera dai pensieri.

Inzaghi, tuttavia, sembra essere disposto a rischiare di perdere punti nella corsa alla Champions League. Secondo la Gazzetta, i nerazzurri potrebbe scendere in campo con un ampio turn over per mettere otto riserve al posto dei titolari. È chiaro che Inzaghi vuole difendere la sua nomina da esperto di finali di coppe, provando a vincere l’ennesima Coppa Italia (la finale contro la Fiorentina è in programma mercoledì sera alle ore 21). La Gazzetta scrive:

“Nonostante le cinque vittorie consecutive in Serie A, all’Inter serve un altro risultato positivo per blindare la qualificazione alla prossima Champions. Domani pomeriggio a Napoli però i nerazzurri penseranno anche e soprattutto alla finale di Coppa Italia di mercoledì. Perché all’Olimpico ci sarà l’opportunità di conquistare il quarto trofeo dell’era Inzaghi”.

Di fatto, contro il Napoli, saranno questi gli otto cambi previsti:

“Il tecnico ex Lazio è orientato a confermare solo tre giocatori ovvero Onana, Bastoni e Barella. In teoria potrebbero giocare dal 1′ anche Dumfries e Brozovic, visto che contro il Milan il croato è stato utilizzato solo nella ripresa, ma l’indisponibilità di Mkhitaryan induce l’allenatore emiliano a dosare sia Marcelo sia Calhanoglu in vista della finale di Coppa Italia. In cabina di regia, così, dovrebbe toccare ad Asllani che è stato provato oggi: sarà l’ex Empoli a completare una mediana formata da Bellanova (avanti su Dumfries), Barella, Gagliardini e Gosens”. In avanti dovrebbero giocare Correa e Lukaku.

Senza dimenticare qualche grande ritorno tra i titolari per la linea difensiva:

“Davanti al portiere camerunese, D’Ambrosio con la fascia di capitano e De Vrij”.

ilnapolista © riproduzione riservata