Internazionali di tennis a Roma, prezzi folli e spalti vuoti sul Centrale per Sinner (Libero)

Novanta e più euro per un secondo turno. E allora gli appassionati riempiono il “Pietrangeli” per guardare Fognini e anche la Sakkari

Internazionali di tennis a Roma, prezzi folli e spalti vuoti sul Centrale per Sinner: spalti gremiti invece sul “Pietrangeli”, il campo numero due, per Fognini e altri match. Ne scrive Libero con Fabrizio Biasin.

Ieri mattina sul Centrale ha fatto il suo esordio il numero 1 del tennis tricolore, Jannik Sinner, attuale numero 8 al mondo, al rientro dopo una piccola sosta per recuperare un po’ di energie e attesissimo nel torneo di casa. Ebbene, gli spalti erano semi vuoti. Com’è possibile? Forse l’orario – le 11 del mattino – ha tenuto lontano la gente? Macché, gli altri campi erano tutti straripanti. Il motivo è semplicissimo e si chiama “prezzo dei biglietti”, elevatissimi. Per un semplice secondo turno, tra l’altro.

Se per vedere il fenomeno azzurro tocca cacciare 90 e più euro, allora con grande rammarico lo si osserva dalla tv, si affollano gli altri campi (sul Pietrangeli in contemporanea c’era il tutto esaurito per assistere a Sakkari-Strycova) e si lascia il Centrale spoglio. Non proprio una scelta illuminata, quella dell’organizzazione, che ha alzato i prezzi non poco forte di una richiesta generale impressionante.

Resta l’amarezza di diversi tifosi che ieri si sono sfogati sui social: «Quattro gatti per Sinner. Vergogna per i prezzi dei biglietti» (Marco_gain). «Pessima gestione dei prezzi dei biglietti e centrale vuoto (Pvbmv). «Il centrale vuoto con il giocatore di punta non si può guardare, pessima visione agli occhi del mondo. Meglio prezzi popolari e spalti pieni». (Nicolò Cavaliere). «L’anno scorso per vedere il primo turno di Sinner sul centrale ho pagato 35 euro ed ero nelle tribune centrali. Oggi per la sessione diurna in piccionaia ce ne volevano 90…» (Francesc). E altre decine e decine. Suvvia, diamoci una mano.

ilnapolista © riproduzione riservata