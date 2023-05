Giuntoli alla Juve, il sì di De Laurentiis non arriverà prima di un paio di settimane (Gazzetta)

Allegri ha aperto al diesse in bianconero, tutte le parti sono convinte che arriverà il sì di De Laurentiis, che prima deve risolvere il nodo panchina

Con le parole pronunciate ieri in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha aperto ufficialmente all’arrivo di Giuntoli alla Juventus. Ha voluto far capire al direttore sportivo del Napoli che non sarà certo lui a mettere il veto al suo sbarco a Torino, scrive la Gazzetta dello Sport. Le parole del tecnico bianconero sono state simili ad un segnale di pace.

“Ieri l’allenatore bianconero ha inviato segnali di pace a Cristiano Giuntoli. I nuvoloni minacciosi degli ultimi giorni hanno lasciato spazio all’arcobaleno”.

Allegri ha detto:

«Con la società siamo in linea su tutto. Io faccio l’allenatore, non ho mai avuto questo potere e neanche lo voglio avere. La società fa le scelte, io su certe cose non ho mai messo bocca e soprattutto veti. Sono un tecnico aziendalista, tengo molto al club per cui lavoro e collaboro con tutte le persone che mi vengono messe a disposizione, perché il fine sono i risultati per la Juventus».

Dunque, niente aut aut. Ma serve sempre il benestare di De Laurentiis, che, scrive la Gazzetta, non arriverà prima che il presidente del Napoli abbia risolto la questione allenatore, ovvero la successione in panchina per il post Spalletti. Dunque non prima di un paio di settimane. Per quanto riguarda Giuntoli, il direttore sportivo arriverà a Torino con l’idea di fare squadra con Allegri.

“Da aziendalista (parola con cui ama etichettarsi) e anche da uomo di mondo Max sa che la strada migliore è sempre la diplomazia e il diesse in pectore ha le sue stesse idee: Giuntoli non ha mai pensato di far fuori Allegri, arriverà in punta di piedi e con l’intenzione di fare squadra con l’allenatore. Manca solo il sì di De Laurentiis, che tutte le parti in causa sono convinte arriverà: magari non subito, più probabile tra un paio di settimane, quando il numero uno del Napoli avrà sciolto il nodo allenatore”.

