Spalletti non improvvisa, ha pronto un piano B e anche uno C (CorSera)

Il tecnico non ha svelato le idee che ha per l’attacco, ma l’indicazione è chiara: squadra corta, spazi stretti e punte veloci

Il Napoli si presenta a San Siro per l’andata dei quarti di Champions League senza Osimhen e Simeone e con Raspadori non al massimo della condizione. Cosa si inventerà Luciano Spalletti per l’attacco della squadra? Se lo chiede il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava. Una cosa è certa: Spalletti non improvvisa, ha pronto un piano B e anche uno C. L’indicazione del tecnico è chiara: squadra corta, spazi stretti e punte veloci.

“La domanda non è di poco conto: cosa s’ inventa Spalletti, senza Osimhen e con Raspadori non al massimo della

condizione? Lucio non improvvisa: ha un piano B e anche uno C, con una indicazione precisa: squadra corta, spazi stretti e punte veloci. A prescindere dagli interpreti, che l’allenatore si concede il lusso di non svelare. Semplice

non è, la sfida a San Siro necessita — proprio per le assenze — di una organizzazione tattica perfetta”.

Spalletti lo ha detto ieri e lo ha ribadito anche il capitano Di Lorenzo: «Non dipendiamo da Osimhen». E il tecnico ha aggiunto che «i campioni non si piangono addosso».

“Sibillino più del solito, ma il piano gara con un tridente meno fisico e più veloce ce l’ha in testa. Su Raspadori non

dà certezze («devo valutare»), sugli altri candidati al ruolo di falso nove neanche si sbilancia. Che sia proprio Jack o in alternativa Lozano o Elmas a posizionarsi al centro non ha importanza se il tridente dei piccoletti viene concepito come mobile e interscambiabile. Questa è l’idea di fondo, con Kvara quanto più possibile libero nell’uno contro uno”.

