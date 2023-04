Lazio, il gol di Felipe Anderson è una fotografia del calcio di Sarri

Un’azione tutta di prima porta il brasiliano al gol. I tifosi biancocelesti stanno sognando a occhi aperti il ritorno in Champions

Quando si parla di sarrismo il primo pensiero va a quel Napoli con il tridente leggero Insigne-Mertens-Callejon che incantava il calcio italiano. Nella stagione 2017-2018 in cui la squadra partenopea perse il campionato con 91 punti, fu coniato il termine sarrismo come una concezione di gioco fondata sulla velocità e la propensione offensiva.

Oggi Maurizio Sarri allena la Lazio, portando alla squadra le sue idee di calcio e soprattutto facendo girare di nuovo quel termine diventato una vera e propria filosofia. Il gol di Felipe Anderson durante Spezia-Lazio è un vero e proprio esempio del gioco di Sarri. Passaggi di prima e svariati tocchi proprio come un videogioco hanno portato al tiro del brasiliano, che ha siglato lo 0-2 (partita terminata poi 0-3).

La Lazio sogna in grande con l’allenatore fiorentino, come riuscire a centrare un posto in Champions League che manca dal 2020. Gli uomini di Sarri stanno incantando i loro tifosi e, in generale, la Serie A, proprio come quel Napoli che sfiorò il terzo scudetto.

Ma è la Lazio o è un videogioco? 🎮

L’azione che porta Felipe Anderson al gol è ASSURDA 😳🔥#SpeziaLazio #DAZN pic.twitter.com/owQqZCNLfH — DAZN Italia (@DAZN_IT) April 14, 2023

