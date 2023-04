L’assist di Messi per Mbappé è come in un videogioco (VIDEO)

L’assist e il gol durante Angers-Psg è la testimonianza della grande forza dei due campioni.

Basta una giocata di Messi per Mbappé per far volare il Psg a +11 sul Marsiglia. La partita con l’Angers è terminata 2-1 per i parigini e protagonisti sono stati sempre loro, i due che si sono contesi la Coppa del Mondo quattro mesi fa.

Sull’occasione del secondo gol del Psg, Leo Messi lancia da centrocampo il compagno francese, in corsa verso la porta; successivamente Mbappé scarta il portiere e tira a porta vuota, con il difensore dell’Angers che non riesce ad arrivare in tempo.

Asistencia 🔝 de Leo Messi para el segundo gol de @KMbappe 🆚 Angers 2️⃣2️⃣ tantos en la temporada de Ligue 1 para el francés (máximo goleador) 🙌#SCOPSG pic.twitter.com/TKXgt8CWyR — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) April 24, 2023

