Su La Stampa il rapporto degli ispettori Figc. «Baccin ha urlato all’arbitro “Testa di c….”, “Sei un pezzo di m….” ».

Juve-Inter, «Violento pugno di Cuadrado ad Handanovic», «Massa aggredito da un dirigente Inter»

La Stampa pubblica il contenuto del rapporto stilato dagli ispettori della Figc presenti all’Allianz Stadium per Juventus-Inter di Coppa Italia. Quattro pagine di allegati per gli ultimi dieci minuti di partita, ovvero dal fallo di Lukaku su Gatti, quando è cambiato il corso della gara, almeno per ciò che riguarda le dinamiche fuori dal campo. I tre ispettori hanno annotato tutto (tranne quanto accaduto negli spogliatoi, di cui non c’è traccia nel referto).

Nel referto degli ispettori ci sono i ripetuti insulti discriminatori dei tifosi della Juventus contro Lukaku e anche la ricostruzione della rissa. Al triplice fischio di Massa,

«iniziava un vigoroso confronto al termine del quale Cuadrado colpiva con un violento pugno al volto Handanovic. Si scatenava, di seguito, una “mass confrontation”».

Massa espelle entrambi.

«Diversi dirigenti e calciatori di entrambe le società non indicati nelle rispettive distinte di gara si introducevano sul campo senza che il servizio di sicurezza intervenisse per impedirlo. Mentre la quasi totalità si adoperava per cercare di sedare la “mass confrontation”».

A questo punto, il dirigente interista

«Dario Baccin tentava più volte di arrivare al contatto fisico con l’arbitro. Impedito nell’intento grazie all’intervento di altri dirigenti della propria società proferiva all’indirizzo del direttore di gara ripetute espressioni offensive quali: “Testa di c….”, “Sei un pezzo di m….” ».

Oggi il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea prenderà le decisioni di rito sulla partita. La Gazzetta dello Sport scrive:

“Non dovrebbero essere necessari supplementi di indagine, la formula che si usa per ottenere nuovi approfondimenti da parte della procura federale. Le urla razziste contro Romelu Lukaku porteranno sicuramente a una sanzione, multa o squalifica del settore dell’Allianz Stadium da scontare comunque in Coppa Italia. Com’è noto, nel computo della sanzione si valuterà la possibilità di «esimenti» che potrebbe alleggerire la punizione, la possibilità di una collaborazione fattiva della società con le forze dell’ordine per individuare le responsabilità (sono state messe a disposizione tutte le immagini delle telecamere dello Stadium)”.

Sarà valutato, ovviamente, il pugno di Cuadrado ad Handanovic.

“In particolare, il pugno di Cuadrado ad Handanovic potrebbe provocare la squalifica del colombiano. In questo caso, per la «condotta violenta» che è un gradino più su della «condotta gravemente antisportiva», si rischiano tre

giornate di stop. Ma fra le varie ricostruzioni c’è anche quella di una «provocazione» del portiere che potrebbe portare a un ulteriore allargamento delle responsabilità. Un argomento su cui la Juve potrà provare a far valere le sue ragioni in appello, sempreché invece la circostanza non faccia già parte delle valutazioni del giudice sportivo. Il Codice di Giustizia Sportiva prevede infatti fra le circostanze attenuanti quella che si verifica quando si agisce «in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui»”.

Lukaku va verso un solo turno di stop per doppia ammonizione.

