Juric: «Abbiamo superato le difficoltà e adesso ce la godiamo»

Al termine della sfida tra Lazio e Torino, valida per la 31^ giornata di Serie A, il tecnico granata Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita.

Quanto è soddisfatto?

«Molto, abbiamo fatto una grande partita e potevamo chiuderla prima contro una grandissima Lazio. La vittoria è super meritata»

A fine partita un abbraccio con Radonjic. Che significato c’è?

«Il suo è un percorso umano, è passato dall’essere inaffidabile all’essere una persona seria. Ci sono state difficoltà ma le abbiamo superate e adesso ce la godiamo»

Quanto è complicato stare nel limbo di classifica in cui vedi lontano sia Europa che retrocessione?

«Con questi ragazzi non è complicato perché vedo che vogliono crescere. Come succedeva al Verona, succede anche qui, ci stiamo attaccando molto al gioco per migliorare le linee di passaggio. La storia si sta ripetendo; si fa bene, poi ti smontano la squadra e si fa bene lo stesso, ora c’è l’ambizione di fare qualcosa in più a livello di classifica»

I tifosi vi hanno fischiato domenica scorsa ma ora sono contenti… «La cosa che è successa domenica scorsa non me la spiego perché molti dei nostri ragazzi stanno facendo il miglior campionato della loro vita o da quando sono in Italia. Al Toro ci sono aspettative ma i ragazzi crescono bene, oggi per loro è stato bello ricevere applausi»