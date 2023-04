Su Calcio e Finanza. 82 milioni per l’Inter, 85 per il Milan. Alla Juventus vanno 53 milioni più i ricavi provenienti dall’Europa League.

Incasso record per le italiane in Europa: 315 milioni (78 al Napoli)

La stagione 2022/2023 è stata molto positiva per il calcio italiano: erano sette le squadre qualificate nei quarti di finale delle competizioni europee e sono cinque quelle arrivate fino in semifinale. Non era mai capitato nella storia che così tante squadre nostrane arrivassero tanto avanti nelle competizioni. Complice la nuova competizione europea, la Conference League, che ha permesso a nuove squadre di esibirsi sotto gli occhi di tutto il mondo.

Ma le buone notizie non sono soltanto misurate con l’orgoglio, ma anche con i soldi. Come riportato da Calcio e Finanza, le squadre che hanno vinto e perso le loro sfide europee avranno il loro premio per gli sponsor e i diritti tv. Un incasso record che lascia a bocca aperta tutti i tifosi.

“A livello economico, per nerazzurri e rossoneri essere arrivati al penultimo atto in Europa vale rispettivamente 82 e 85 milioni di euro, quota record per entrambe in Champions. Cifra che sale fino a sfiorare quota 300 milioni considerando anche gli incassi di Napoli (78 milioni) e Juventus (53 milioni, a cui il club bianconero aggiungerà anche i ricavi dall’Europa League). Considerando il fatto che una italiana sarà sicuramente in finale, per le nostre squadre i ricavi complessivi saliranno intorno a quota 315 milioni: mai nella storia recente i club di Serie A hanno incassato così tanto dalla partecipazione all’ex Coppa Campioni.”

L’incasso complessivo di 315 milioni non sarebbe la cifra più alta in assoluto. Per esempio, le spagnole nel 2021/2022 sono riuscite a intascare ben 418 milioni. Il notevole guadagno delle competizioni europee, se sfruttato nelle sue potenzialità, potrà essere un ottimo trampolino di lancio per ripetere – o migliorare – i piazzamenti nelle competizioni oltre il confine. Anche se, dopotutto, bisogna vedere fino a dove le italiane arriveranno, perché mancano ancora tre partite.

