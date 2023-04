Il silenzio delle curve mentre il Napoli sta per vincere lo scudetto è paradossale (CorSport)

Persino un marziano si stupirebbe: “mentre lo scudetto sta diventando delirio, intorno a una squadra pronta a riscrivere la Storia potrebbe calare un pesantissimo gelo”.

Al Maradona stasera, in occasione di Napoli-Milan, ci sarà lo sciopero del tifo. Una protesta contro il caro biglietti per la Champions League. Un atteggiamento incomprensibile, che ha sottolineato persino l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, in conferenza stampa. Il tecnico ha detto:

«Quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto con tutte le componenti, anche la vicinanza del pubblico. Quando una delle componenti ci viene a mancare, come per un calciatore importante, siamo penalizzati. Apprezzo i sacrifici fatti per comprare i biglietti, quando si parla di famiglie, il prezzo dei biglietti, capisco che sia difficile ma dobbiamo capre che in questa contrapposizione chi ci rimette è solo la squadra, si sta facendo un’azione che è contro la squadra. Che le curve non sostengano le curve in partita ci penalizza quasi quanto la mancanza di Osimhen e da un punto di vista mio non è giusto per la squadra. Poi non entro nel merito di chi ha ragione e chi ha torto. Ringraziando per lo sforzo nell’acquisto dei biglietti perché hanno un costo».

Ne scrive anche il Corriere dello Sport: se arrivasse un marziano resterebbe stupito nell’assistere al paradosso della mancanza di tifo di fronte ad un Napoli che sta per vincere lo scudetto praticando un gioco meraviglioso.

Il quotidiano sportivo scrive:

“Se scendesse un marziano su Napoli e desse un’occhiata intorno, la sua espressione stupita racconterebbe il paradosso, perché proprio adesso, mentre lo scudetto sta diventando delirio, intorno a una squadra pronta a riscrivere la Storia potrebbe calare un pesantissimo gelo”.

