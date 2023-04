Theo: «Possiamo vincere la Champions, ma dobbiamo cominciare a vincere domani»

In conferenza: «Lo 0-4 non cambia gli equilibri. Ci aspettiamo un Napoli forte, ma abbiamo preparato bene la partita»

Alla vigilia di Milan-Napoli di Champions League, Theo Hernandez ha parlato in conferenza stampa con l’allenatore del Milan Stefano Pioli

Lo 0-4 cambia qualcosa?

«Abbiamo avuto tante partite belle ma penso che quella di domani sia molto importante, lo 0-4 non cambia gli equilibri perchè sarà un’altra partita. Ci aspettiamo un Napoli forte, ma abbiamo preparato bene la partita»

«Essere vice-capitano del Milan è un grande onore, dal primo giorno in cui sono arrivato qua. Il mister Maldini e Massara mi hanno dato sempre fiducia, sul Pallone d’Oro chi lo sa: mi piacerebbe, ma penso alla partita domani»

«Quello che sogno è restare al Milan per quanto più tempo possibile, poi il futuro non si sa mai. Penso a domani, la partita più importante che abbiamo. Poi vedremo»

Possiamo vincere la Champions?

«Sì, possiamo vincerla. Ma è importante giocare domani, fare ciò che sappiamo fare ed abbiamo lavorato bene in questi giorni per fare una gran partita. Il domani non lo sappiamo”

ilnapolista © riproduzione riservata