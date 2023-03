Vinicius si lamenta troppo e i suoi compagni del Real Madrid sono stanchi

Il Mundo Deportivo riporta della protesta alla fine di Betis-Real. In un video si vede Ceballos che lo porta via dall’arbitro e sullo sfondo Rudiger visibilmente spazientito.

Lo scrive El Mundo Deportivo che racconta di come dentro lo spogliatoio del Real Madrid si stia creando un certo malumore intorno alle continue lamentele di Vinicius, anche se il brasiliano ha dei validi motivi per lamentarsi.

“Le lamentele di Vinicius agli arbitri sono il pane quotidiano nelle partite del Real Madrid. Reclami giustificati in più di un’occasione, ma la verità è che nello spogliatoio del Real Madrid iniziano a stancare.”

L’ultimo episodio si è visto alla fine della partita contro il Betis, finita 0-0. Un altro pareggio per la squadra di Ancelotti e i media spagnoli iniziano a parlare di crisi di gol.

Scrive il quotidiano spagnolo:

“A fine partita Vinicius è andato dall’arbitro Soto Grado a lamentarsi. Ancelotti, in quel momento, insisteva nell’invitarlo ad andare negli spogliatoi, cosa che Vinicius non ha fatto. A quel punto Ceballos si è avvicinato al brasiliano e lo ha preso per un braccio in modo allontanarlo dall’arbitro e mettere fine alle proteste. Vinicius rischiava di prendere un altro giallo e sarebbe stato espulso.”

Para los que no se creen la noticia “Hartos de Vinicius” pic.twitter.com/BzUhVCctu5 — Mateu Padremany Font (@MPadremanyFont) March 6, 2023

Sullo sfondo si vedono Valverde e Rudiger che non hanno preso bene le insistenti proteste del brasiliano, con il difensore tedesco che sbracciava spazientito.

Anche Vinicius è a secco da diverse partite, probabilmente è troppo distratto o nervoso dai continui falli subiti e non sanzionati dagli arbitri. Nonostante le belle giocate, i dribbling e i passaggi millimetrici, come ha detto Ancelotti, il Real dovrebbe esser più concreto e cinico.

