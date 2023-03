Max Biaggi: «Una pizza con Valentino Rossi? Certo ma da soli, senza manager né giornalisti»

A Libero: «Ci fossero le condizioni accetterei senza problemi, gli lascerei scegliere il locale e ovviamente pagherei io»

Libero intervista Max Biaggi che parla anche del suo rapporto con Valentino Rossi.

Parla del record con la moto elettrica, ha toccato 470 all’ora.

«Abbiamo preparato l’impresa per tre lunghi anni e siamo andati a realizzarlo al Kennedy Space Center, in Florida. È una sensazione impossibile da descrivere a parole. All’inizio i numeri scorrevano via velocissimi, poi quando arrivavi a 445-450 km/h aumentavano con una lentezza esasperante fino a toccare quella velocità assurda, una cosa senza senso, incredibile. E realizzata con ruote da 17”, quelle di una MotoGP, e con gomme Michelin».

Di recente hai ammesso: io e Valentino siamo stati due cretini a farci la guerra sui media, abbiamo dato pane per fare titoloni e articoli frizzanti. Non ci siamo mai messi attorno a un tavolo per chiarire la rivalità che faceva comodo a tutti. Oggi andresti a mangiare una pizza con Rossi?

«Perché no? Ci fossero le condizioni accetterei senza problemi, mica dovremmo sposarci quella sera… Porrei una condizione, però».

Ovvero?

«A quel tavolo della pizzeria dovremmo esserci soltanto io e lui, nessun manager, nessun amico, tantomeno nessun giornalista».

Ma litighereste per la scelta della pizzeria?

«Direi proprio di no. Gli lascerei scegliere il locale ma il conto non avrei problemi a saldarlo io, sono più vecchio…».

