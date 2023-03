Mancini si affida a Politano per battere Malta

Il calciatore del Napoli titolare questa sera con Gnonto e Retegui nel tridente. Promosso dopo il secondo tempo contro l’Inghilterra

Stasera l’Italia affronta Malta nella seconda partita del girone di qualificazione agli Europei dopo la sconfitta di Napoli contro l’Inghilterra. E in attacco ci saranno Politano e Gnonto, al fianco di Retegui.

Scrive il Corsport:

Servirà attaccare con furbizia, giudizio e fantasia per far saltare il fortino maltese, cercando di sbloccare in fretta il risultato. Ecco la mossa del ct: largo a Politano e Gnonto, non solo Tonali e Cristante, creando superiorità sulle fasce. Bocciata la formula del doppio play, resisterà solo uno tra Verratti (favorito e Jorginho. Promossa l’altra Italia, quella capace di spaventare l’Inghilterra nel secondo tempo.

La Gazzetta:

Una seconda mossa a sostegno del nostro centravanti è la conferma di Politano e Gnonto che nel secondo tempo di Napoli hanno determinato la bella reazione azzurra. Mancini chiede ai due esterni coraggio, dribbling per creare superiorità, cross per il Chapita e sterzate per riempire l’area.

