La Procura Figc apre un’indagine sulla cessione di Orsolini dalla Juve al Bologna

Repubblica chiarisce che il club di Joey Saputo non ne ha tratto alcun vantaggio, ma avrebbe potuto rifiutarsi di non depositare tutti gli atti in Lega

Tra i tanti club coinvolti nell’inchiesta Prisma che vede come primo protagonista la Juventus, c’è anche il Bologna di Joey Saputo. La procura della Repubblica di Bologna ha da giorni in mano gli atti trasmessi dalla Guardia di Finanza piemontese, l’indagine è in corso, al momento non ci sono né notizie di reato né indagati. Secondo quanto riporta oggi l’edizione di Bologna di Repubblica, anche la Federcalcio ha deciso di avviare un’indagine sulle “modalità della cessione di Riccardo Orsolini dalla Juventus al Bologna, operazione perfezionata a giugno del 2019, quando il club rossoblù si impegnò a versare la cifra di 15 milioni in tre esercizi nelle casse bianconere. Un’operazione che fruttò alla Juve una plusvalenza di 10-11 milioni”

Anche in questo caso, sottolinea il quotidiano, quello che gli inquirenti stanno valutando sono le cosiddetta “carte segrete”, cioè gli atti non depositati presso la Lega che servivano ai club per questioni di bilancio. In questo caso il Bologna non ne avrebbe tratto alcun vantaggio, ma è ovvio che avrebbe potuto decidere di evitare di fare accordi privati e pretendere che tutto fosse depositato correttamente.

“Questi accordi, in sintesi, prevedevano che la Juventus potesse ricomprare Orsolini pagando 26 milioni entro il 30 luglio 2020, oppure 30 milioni entro fine luglio del 2021. C’era infine un’altra clausola, che i due club pattuirono: ovvero la possibilità, anzi, il diritto irrevocabile, per la Juve, di pareggiare altre eventuali offerte, riacquistando così l’attaccante marchigiano. In Lega però di tutto questo non c’è traccia”

