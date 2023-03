La Procura di Roma apre un’indagine sullo scambio Spinazzola-Pellegrini tra Roma e Juventus

Lo scrive Repubblica. Negli atti trasmessi dalla Procura di Torino, Cherubini e Bertola intercettati sull’operazione di mercato. Ora rischiano anche i giallorossi

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sullo scambio tra Juventus e Roma di Pellegrini e Spinazzola. Uno scambio avvenuto nel giugno 2019. Lo riporta La Repubblica Roma.

“Il caso plusvalenze dopate nel mondo del calcio approda nella Capitale. Nel mirino degli investigatori c’è la Roma. I pm di piazzale Clodio hanno aperto un fascicolo sullo scambio avvenuto a ridosso del 30 giugno 2019 tra Juventus e Roma per i giocatori Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola”.

La Procura indaga su eventuali falsi in bilancio della Roma. Del fascicolo è incaricata il sostituto procuratore Maria Sabina Calabretta. Negli atti trasmessi dalla Procura di Torino ci sono anche alcune intercettazioni di Cherubini e Bertola in cui si discute a posteriori dello scambio dei due giocatori.

“Il pubblico ministero ha ricevuto nei giorni scorsi l’incartamento da parte dei colleghi torinesi. Si tratta di un fascicolo corposo in cui sono allegate anche le intercettazioni che avevano da subito insospettito i militari della guardia di finanza. Le conversazioni tra il ds della Juve Federico Cherubini (che da poco era subentrato a Fabio Paratici) e Stefano Bertola, ex direttore finanziario del club. Il dirigente della Juventus, il 22 luglio 2021, descrive una delle operazioni che avrebbe permesso alla società bianconera di mettere a bilancio le plusvalenze fittizie”.

Repubblica riporta il contenuto delle intercettazioni. Cherubini dice a Bertola:

«È stato il mio oggetto di discussione con Fabio tante volte, perché io dicevo… è vero che oggi faremo meno 40 ma così facendo io so già che andiamo dal Presidente, diciamo che non si può fa. Fermiamo questa emorragia… cioè, hai attivato una modalità lecita ma l’hai spinta troppo, perché poi hai creato».

E poco dopo aggiunge:

«Hai fatto un fuori giri! È una coda lunghissima…e che ti ha portato a fare delle operazioni…che altrimenti in un contesto di normalità non puoi fare… Spinazzola-Pellegrini non puoi farlo!».

L’intercettazione, spiega Repubblica, fa appunto riferimento alla cessione dei diritti di Spinazzola e all’acquisto dei diritti di Pellegrini.

“La cessione alla Roma avviene per 29 milioni e mezzo e consentì alla Juve di iscrivere nel bilancio d’esercizio al 30 giugno 2019 la plusvalenza. L’operazione è avvenuta contestualmente all’acquisto, dalla stessa Roma e lo stesso giorno, di Pellegrini per 22 milioni”.

Sentito dagli inquirenti come testimone, Cherubini aveva dichiarato che con l’espressione “fuori giri” intendeva riferirsi solo all’aspetto tecnico dello scambio: «Fabio era convinto che Spinazzola si infortunasse».

