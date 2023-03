Eintracht, Rode: «Passaggio turno? Ci vuole fortuna, ma anche coraggio»

In conferenza: «Abbiamo fatto bene nelle ultime gare, non vedo la situazione così negativa come sembra»

Sebastian Rode, centrocampista e capitano dell’Eintracht Francoforte, ha parlato in conferenza stampa insieme all’allenatore Glasner, alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli. Il 32enne tedesco ha parlato delle speranze di superare il turno:

«Noi vogliamo certamente vincere questa partita e siamo delusi se qualcosa non funziona. Abbiamo fatto bene in queste ultime partite, non vedo la situazione così negativa come sembra».

Cosa serve per superare il turno?

«Fortuna ma anche coraggio, vedremo ciò che succederà. Dobbiamo semplicemente cercare spazio per fare gol».

