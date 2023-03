“Di Bello si inventa un rigore di sana pianta: qualcuno ancora dubita che il Var sia utile?”

CorSport e Gazzetta bocciano la direzione di gara di Fiorentina-Milan, con la svista dell’arbitro sanata dall’intervento della tecnologia

Edmondo Pinna boccia l’arbitro Di Bello sul Corriere dello Sport per la direzione di Fiorentina-Milan. Il direttore di gara si è inventato un rigore di sana pianta. Per fortuna il Var lo ha salvato, ma il suo è stato un errore da principiante, scrive. E gli dà 5 in pagella.

Pinna scrive:

“Un’invenzione di sana pianta (ma cosa ha visto?) macchia una serata di normale tranquillità (il rigore lo vedeva anche un 14enne appena uscito dal corso arbitri): male Di Bello, inutile dire altro. Grave l’errore sul rigore dato e poi tolto grazie al Var: Cabral (che infatti saggiamente dice a tutti, state calmi, «l’ho presa di testa» toccandosi la tempia destra con il dito, anche se ci starebbe bene pure l’altra interpretazione…) salta e colpisce nettamente di testa, le braccia (sia la destra che la sinistra) sono molto distanti dal pallone, quasi un metro”.

A salvare l’arbitro è stato il Var, dove sedeva Di Paolo, che infatti in pagella prende 6.

“Spiegato perché Rocchi ha scelto lui…”.

Anche la Gazzetta dello Sport sottolinea l’errore grave del direttore di gara.

“Qualcuno ha ancora qualche dubbio sul fatto che il Var sia utile? Al 33’ s.t., Di Bello vede un qualcosa che non esiste, ovvero un “colpo di mano” di Cabral in area viola. Di Bello è posizionato in… quarta fila: quindi suppone e basta, evidentemente perché ingannato dal braccio sinistro dell’attaccante, alto e largo. Di Paolo (Var) corregge la “svista” e porta Di Bello al video: colpo di testa pulito, rigore tolto, errore clamoroso che l’”on field review” ha sanato”.

E ancora:

“quel rigore creato dal nulla “santifica” la nascita del Var”.

ilnapolista © riproduzione riservata