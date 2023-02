Sky-Champions: la società di Murdoch acquista l’esclusiva dal 2024

Si apprende che tutte le partite, tranne la migliore del mercoledì, che troveremo di nuovo su Amazon, saranno visibili sulla tv in digitale

La Champions League dal triennio 2024/27, sarà in esclusiva su Sky. L’emittente inglese guidata da Murdoch ha acquistato i diritti della massima competizione europea battendo la concorrenza. Si apprende che tutte le partite, tranne la migliore del mercoledì, che troveremo di nuovo su Amazon, saranno visibili sulla tv in digitale. Ai nastri di partenza Sky era considerata tra le favorite assolute per acquisire i diritti della prossima Champions League.

Sky si è presa anche l’Europa League, che adesso invece condivideva con Dazn. Sky, inoltre, avrà la possibilità di rivendere una delle partite alle tv in chiaro, come ad esempio Rai o Mediaset. Tuttavia è improbabile che ciò accada poiché l’intenzione di Sky sarebbe quella di valorizzare al massimo l’esclusiva da poco acquistata. Più probabile la possibilità di trasmettere una partita sul canale in chiaro di Sky, ovvero Tv 8. La cifra totale (Sky più Amazon) non è ancora nota, ma, secondo alcune stime fatte dalla stampa italiana si aggirerebbe intorno ai 300 milioni di euro.

ilnapolista © riproduzione riservata