Per Forbes il Barcellona rischia la retrocessione per lo scandalo arbitrale

Se fosse dimostrata la colpevolezza, il club potrebbe subire una punizione esemplare considerati anche i rapporti tesi con Tebas per la Superlega

Il Barcellona rischia la retrocessione per i pagamenti all’ex vicepresidente del comitato tecnico degli arbitri.

Lo scrive Forbes.:

Il club potrebbe subire punizioni estreme come essere retrocesso dalla Liga o subire punti di penalizzazione dopo essere stato accusato di aver pagato all’ex vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri, Jose Maria Enriquez Negreira, 1,4 milioni di euro (1,5 milioni di dollari) durante la goìiunta dell’ex presidente Josep Bartomeu.

Negreira ha ricoperto il suo ruolo nella federcalcio spagnola dal 1994 al 2018. Dal 2016 al 2018, sostiene l’ufficio del procuratore di Barcellona, il Barça ha pagato l’importo a una società di sua proprietà denominata DANIEL 95.

Come spiegato dal programma radiofonico Que t’hi jugues di Ser Catalunya mercoledì pomeriggio, Negreira, in passato arbitro della Liga, ha ricevuto 532mila 728, 02 euro ($571.000) nel 2016, €541.752 ($580.000) nel 2017, e infine €318.200 ($341.000) nel 2018 attraverso DASNIL 95.

Davanti al pm Negreira e il figlio hanno negato che il Barcellona abbia mai ricevuto un trattamento preferenziale dal punto di vista arbitrale.

Sostengono che il denaro è stato pagato per il lavoro di consulenza che Negreira ha svolto su come i giocatori dovrebbero comportarsi nei confronti degli arbitri, e ha anche dato suggerimenti su cosa possono o non possono fare a seconda di quale arbitro avessero in campo.

Prosegue Forbes:

Finora, tuttavia, Negreira non è stato in grado di produrre alcun documento che dimostri di aver fornito questo tipo di servizi per il Barcellona.

Scrive Forbes che

Se dovesse essere dimostrata la colpevolezza del Barcellona, potrebbe subire una punizione esemplare dal presidente della Liga Javier Tebas con cui il club è ai ferri corti per il sostegno alla Superlega.

Forbes ricorda Calciopoli italiana e la retrocessione della Juventus nel 2006.

Come fatto notare dal giornalista di El Confidencial Albert Ortega, è interessante notare che il Barcellona non ha ricevuto un solo rigore per 78 partite consecutive della Liga durante il periodo di indagine da parte dell’ufficio del Procuratore.

