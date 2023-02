L’allenatore del Benfica espulso per aver rilanciato al pubblico una bottiglietta d’acqua (VIDEO)

Nel finale di Vizela-Benfica 0-2. Il tecnico Schmidt ha reagito a una bottiglietta scagliata contro di lui. «Ho risposto un po’ alle provocazioni dei tifosi»

In Portogallo sabato sera è andato in scena un episodio che sta facendo molto discutere. Nel finale del match tra Vizela e Benfica (vittoria del Benfica per 2-0), l’allenatore degli ospiti è stato espulso per aver rilanciato al pubblico una bottiglietta che gli avevano scagliato contro dopo il raddoppio di Joao Mario. Roger Schmidt, allenatore tedesco, è stato espulso e ora rischia una pesante squalifica. Dopo l’espulsione, il tecnico – prima di andare via – ha fatto il pubblico il segno 2-0 come a sottolineare il risultato finale.

Der Spiegel ha ricordato che sei anni fa, in Germania, Schmidt fu protagonista di una delle espulsioni più singolari della Bundesliga. Venne allontanato dopo un litigio con il quarto uomo, ma lui non obbedì per diversi minuti. L’arbitro Felix Zwayer interruppe il gioco finché Schmidt non abbandonò il terreno di gioco. Per questa sua resistenza venne squalificato per tre giornate.

In conferenza stampa ha detto:

«Sì, ho reagito un po’ alle provocazioni dei tifosi dietro di me. E questo non è permesso, quindi accetto il cartellino rosso. Non ho nulla da aggiungere».

