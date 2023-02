La vera speranza che un’italiana vinca la Champions si chiama Napoli (CorSport)

La meno esperta, la meno titolata, ma la più bella e la più forte delle italiane in corsa. L’effetto sorpresa può essere decisivo

La vera speranza che un’italiana vinca la Champions si chiama Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport, in un articolo a firma di Alberto Polverosi dedicato al ritorno della massima competizione europea.

“Sono 4650 giorni, anni bisestili compresi, che non vinciamo la Champions League e la possibilità che il lungo digiuno assuma dimensioni ancora più consistenti non è del tutto remota”.

In 12 edizioni della Champions siamo arrivati due volte in finale con la Juve, una in semifinale con la Roma, cinque volte ai quarti e per quattro volte non siamo riusciti a superare gli ottavi.

“La vera speranza adesso si chiama Napoli. La meno esperta, la meno titolata, però la più bella e la più forte delle italiane in corsa. La doppietta è un sogno che si culla sotto il Vesuvio, anche se è meglio andare piano. Se in campionato il distacco dalla seconda è già una mezza garanzia di… gestione, in Champions no. Qui si gioca in 180 o al massimo in 210 minuti”.

Su Eintracht-Napoli:

“è un lungo, lunghissimo momento straordinario per la squadra di Spalletti. Quando è finita la prima fase della stagione, nel novembre dell’anno scorso, molti si chiedevano se il Napoli sarebbe stato in grado di ripetersi allo stesso livello anche nel 2023. Risposta affermativa”.

Il Napoli continua a volare in Serie A dopo aver entusiasmato anche nel girone di Champions.

“Nella prima parte della Champions, nessuna squadra ha raggiunto il livello tecnico del Napoli e l’effetto sorpresa può diventare decisivo. Se si pensa che l’Eintracht è entrato agli ottavi col secondo posto nel girone alle spalle del Tottenham per aver segnato appena 7 gol, la differenza appare subito netta. Come in campionato, dove la squadra di Francoforte è al 6° posto e domenica scorsa ne ha presi 3 dal Colonia, undicesimo nella Bundesliga”.

