Digitalbits continua a non pagare: mancano oltre 24 milioni. E l’Inter lo toglie dalle maglie

Continua lo scontro tra l’Inter e DigitalBits. Lo sponsor di maglia del club di Zhang, infatti, non ha ancora versato quanto dovuto per l’accordo di sponsorizzazione di maglia. È quanto si evince dal bilancio al 31 dicembre 2022 di Inter Media and Communication riportato da Calcio e Finanza.

Digitalbits ha pagato interamente i 5 milioni per l’accordo come sponsor di manica per il 2021/22 all’Inter, 100mila euro come bonus per il raggiungimento degli ottavi di Champions League. Mancano ancora 1,6 milioni come bonus del piazzamento in campionato più la vittoria della Coppa Italia. Inoltre, per quanto riguarda la stagione sportiva 2022/2023, Digitalbits non ha pagato i 24 milioni stabiliti dall’accordo: non sono state infatti saldate nessuna delle tre rate da otto milioni previsti nel contratto.

In un comunicato l’Inter afferma che Digitalbits non ha adempiuto agli obblighi contrattuali stipulati:

“Non ha pagato il canone base di 24 milioni di euro (di cui la prima rata da 8 milioni di euro emessa a giugno 2022, la seconda da 8 milioni di euro emessa a ottobre 2022 e l’ultima da 8 milioni di euro emessa a febbraio 2023)” per un importo complessivo di 1,25 milioni di euro (di cui 1 milione di euro a ottobre 2022 e 0,25 milioni di euro a gennaio 2023)”. Il partner non ha ancora presentato il progetto, previsto contrattualmente, relativo all’integrazione dell’ecosistema digitale di Gruppo, appena rinnovato dal nostro club”.

Prosegue il comunicato il club nerazzurro comprendendo la crisi del settore delle criptovalute, in forte calo dall’estate 2022 ad oggi:

“Comprendiamo che la crisi nel settore delle criptovalute, peggiorata durante il secondo trimestre dell’anno 2022, ha influito in modo significativo sulla capacità del cliente di adempiere ai propri obblighi. Ci riserviamo tutte le azioni e i rimedi a tutela dei nostri interessi e diritti contrattuali e, nel frattempo, abbiamo rimosso i loghi del partner dal nostro sito web, cartelloni pubblicitari e maglie delle squadre del settore giovanile e femminile, mantenendo, al momento, la presenza dello sponsor sulla maglia della prima squadra”.

