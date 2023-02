Come ha fatto il calcio a non accorgersi di Anguissa prima del Napoli? (Corsport)

Ha giocato 186 partite tra Ligue 1, Liga e Premier. Il Fulham l’ha dato via a prezzo di saldo, il Napoli lo ha riscattato a 15 milioni facendone un baluardo a centrocampo

La stagione di Anguissa nel Napoli è un capolavoro, scrive il Corriere dello Sport. Come ha fatto il calcio a non accorgersi di lui? Il Napoli lo ha scelto nell’estate del 2021: Anguissa è arrivato in prestito oneroso per 500mila euro, con diritto di riscatto dopo un anno a 15 milioni.

“Viene ceduto dal Fulham come un saldo e trasformato dal Napoli in una stella. Quale e dove sia l’errore, un anno dopo, resta un irrisolvibile mistero di questo pianeta in cui esistono giudizi superficiali, forse pregiudizi di massa e anche un bel po’ di cecità. O magari no, può darsi che al Napoli – Giuntoli, il diesse, e con lui Micheli, il capo area scouting, abbiano avuto il potere e la competenza d’andare ad intrufolare lo sguardo dove gli altri non sono mai arrivati”.

Oggi Anguissa è un baluardo a centrocampo, un punto di riferimento assoluto. E allora la domanda:

“Ma c’è da chiedersi come abbia fatto il calcio a non accorgersi di Anguissa, che ha attraversato la Ligue 1 con l’Olympique Marsiglia (106 partite) e certo al Velodrome è complicato passare inosservati. Poi se n’è andato al Fulham, è emigrato in Liga al Villareal (39 gare) e pure nei sottomarini gialli si può conquistare una certa visibilità. E infine è ricomparso in Premier con il Fulham (altre 41), finendo inghiottito da una crisi gigantesca e ritrovandosi in Champions, prima che il Napoli con discrezione, quasi per non agitare le acque e suscitare inaspettato interesse intorno al camerunense, puntasse senza indugi su di lui”.

In Francia, a dire il vero, se ne sono accorti ora di quanto è forte il centrocampista del Napoli. Qualche giorno fa, in un articolo dedicato alla squadra di Luciano Spalletti, L’Equipe si soffermava su alcuni dei giocatori a disposizione del tecnico, tra cui proprio Anguissa. Scriveva:

“nessuno può credere che questo Frank Zambo Anguissa sia quello che ha giocato a Marsiglia”.

