Anche in Spagna danno il Napoli vicinissimo alla vittoria dello scudetto

As scrive che è vicino l’aliròn “sotto il Vesuvio atteso da 33 anni” considerando che “Il vantaggio dei napoletani sugli inseguitori sale a 18 punti a 14 partite dalla fine”

Grazie alla sconfitta dell’Inter contro il Bologna il Napoli porta il suo vantaggio sulla seconda a più 18 punti e ora, scrive il giornale sportivo spagnolo As è pronta al suo Aliròn in Serie A. L’Aliròn è un termine spagnolo per descrivere la vittoria di una competizione sportiva, a differenza di ganar che indica la vittoria di una singola partita. La sconfitta dei nerazzurri in casa del Bologna non è passata inosservata neanche in Spagna, e potrebbe segnare il vantaggio definitivo più alto del Napoli in Serie A, che lo mette in una condizione molto privilegiata anche in vista della Champions.

Nel riepilogo della gara Dall’Ara di As si legge:

“La Champions League ha messo a dura prova un’Inter irriconoscibile, che è caduta a Bologna e ha consegnato quasi definitivamente lo scudetto al Napoli. Con la sconfitta interista, il vantaggio dei napoletani sugli inseguitori sale a 18 punti, record che, a 14 partite dalla fine, trasforma in poco tempo un alirón sotto il Vesuvio atteso da 33 anni.Roma e Milan possono già raggiungere gli uomini di Inzaghi, il Napoli vola sempre più vicino al terzo scudetto”.

