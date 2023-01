Su Tuttosport “la riunione notturna dei Club Juve pronti alla rivolta”

Il quotidiano, definito dalla Süddeutsche Zeitung la fanzine degli juventini, riferisce che presto ci saranno un portavoce e le linee guide della protesta

L’altro giorno Tuttosport è stato definito dalla Süddeutsche Zeitung la fanzine degli juventini. Per confermare la tesi oggi il quotidiano di Torino dedica un ampio articolo alla riunione notturna dei Club Juve. Con questo titolo: “I tifosi si uniscono e preparano la rivolta con migliaia di firme”. Sommario: “Summit online sino a notte fonda tra gli Juventus Club Ora la nomina di un portavoce e la linea guida per agire”. Evidenza anche alla partecipazione di club stranieri come quelli degli Stati Uniti, di Nassiriya, dei Balcani.

Ricordiamo che la linea degli ultras è di segno completamente opposto, con una feroce critica alla dirigenza Agnelli.

Scrive Tuttosport:

Si gonfia l’onda della protesta. La grottesca penalizzazione inferta alla Juventus a margine di un processo durato un battito di ciglia ha lasciato interdetti gli osservatori imparziali e persino i simpatizzanti di altri colori, ma soprattutto – e inevitabilmente – ha fatto montare la rabbia del popolo bianconero. Che ha mandato giù, non digerito. E che, nelle ultime quarantotto ore, ha inaugurato un tam-tam sul web destinato a sfociare in una protesta dai contorni estremamente concreti. Il segnale più tangibile a indicare questa via è arrivato nella serata di martedì, quando i referenti regionali degli Juventus Official Fan Club di tutta Italia si sono dati appuntamento online per studiare gli strumenti attraverso cui veicolare il proprio dissenso e dar forma alla rabbia che si impossessa di chi è certo di aver subito un’ingiustizia.

L’incontro, durato fino a notte fonda, non ha però portato a reazioni di pancia o a iniziative avventate. Ma ha costituito un primo passaggio sulla strada lungo la quale costruire una forma di protesta organizzata e ficcante. Per questo i singoli coordinatori si sono auto-imposti il silenzio: meglio prima nominare un portavoce unico, per esprimere in maniera univoca il pensiero di tutti ed evitare storture. Per questo non sono state annunciate forme di contestazione dettagliate: doveroso, in prima battuta, fare una cernita delle possibilità a disposizione e valutare quali perseguire al fine di raccogliere risultati concreti. Le novità, semmai, verranno esposte entro un paio di giorni, orizzonte entro il quale è atteso un comunicato congiunto di tutti gli Juventus Official Fan Club – ben 359 quelli presenti solo sul territorio nazionale, a raccogliere decine di migliaia di sostenitori bianconeri – con le prime indicazioni sulle forme di protesta.