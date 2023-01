Osimhen al Napoli, nell’inchiesta della Procura non ci sono intercettazioni (CorSport)

Una differenza sostanziale rispetto all’inchiesta sulla Juventus. I tempi, comunque, si sono allungati, dopo la richiesta dei pm di 6 mesi di proroga

La Procura di Napoli ha chiesto una proroga per chiudere le indagini sul trasferimento di Victor Osimhen dal Lille al club di De Laurentiis. I pm hanno chiesto altri sei mesi, come scrive La Repubblica. Il Corriere dello Sport, che pure oggi tratta l’argomento, aggiunge che quindi i tempi si allungano, e non poco, anche per un possibile riesame della questione da parte della Procura Figc, che sembra intenzionata a chiedere le carte dell’indagine per valutare, come ha fatto per la Juventus, se riaprire o meno il processo sportivo. Un elemento di differenziazione tra i due filoni è comunque costituito, oltre che dalla differente mole di operazioni (nel caso del Napoli si tratta solo dell’acquisto di Osimhen, non di altre) anche dall’assenza di intercettazioni che incastrino in qualche modo la società partenopea come invece è stato per la Juventus.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Chinè chiederà sicuramente alla procura di Napoli anche gli atti del caso Osimhen. Sul fatto si è già formato un giudizio sportivo (lo stesso di maggio), ma a giugno la Guardia di Finanza ha effettuato delle perquisizioni su delega della procura di Lilla. Qui, però, i tempi sono piuttosto lunghi (forse fino a 2 anni), perché le indagini non sono ancora chiuse e giusto ieri la procura partenopea ha chiesto 6 mesi di proroga. Tra l’altro, non sembrano esserci intercettazioni a corredo”.