Milan, si fa male anche Rebic: Pioli senza attacco

Infortunio muscolare per il croato. A Salerno o con De Ketelaere falso nove oppure con Giroud appena rientrato. Ibra e Origi ancora fuori

Si ferma Rebic e ora sono guai in attacco per il Milan. Il croato si è infortunato nell’amichevole in cui il Psv Eindhoven ha preso a pallate i rossoneri di Pioli. Per lui “lesione di un muscolo adduttore della coscia sinistra”, “verrà rivalutato con risonanza fra sette giorni”. Tempi di recupero? Almeno tre settimane.

A questo punto in attacco ci sono solo Giroud – rientrato da pochi giorni dal Mondiale – e De Ketelaere che può essere utilizzato come falso nove.

Origi è fermo per un problema al flessore, Ibra è ancora fuori. Altrimenti Pioli deve affidarsi al 18enne Lazetic. Il Milan sarà impegnato il 4 a Salerno e poi l’8 a San Siro contro la Roma.

L’amichevole col Psv è costata cara anche a Ballo-Touré vittima di una “lussazione acromion-claveare destra che richiede stabilizzazione chirurgica. L’intervento sarà eseguito lunedì”.