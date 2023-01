Mercoledì al via il processo Suarez. Agnelli tra i testimoni

Si va finalmente i aula per il processo relativo al presunto esame farsa sostenuto dal calciatore per ottenere la cittadinanza e il passaggio alla Juve

La Juve è protagonista anche fuori dal campo in questo avvio di stagione. Parte infatti mercoledì a Perugia il processo per il caso Suarez per il presunto esame farsa sostento preso l’università del capoluogo umbro al fine di conseguire la cittadinanza italiana il 17 settembre 2020. Tale esame e la conseguente cittadinanza sarebbero stati, secondo la ricostruzione della Procura guidata da Raffaele Cantone, fondamentali per la conclusione del passaggio in bianconero del Pistolero.

Durante l’inchiesta si è reso evidente dalle registrazioni ambientali che l’esame del calciatore fosse molto al di sotto degli standard richiesti, al limite del surreale. In particolare definire il suo italiano stentato è poco. In alcune registrazione si vede che viene chiesto al calciatore i riconoscere l’immagine di un cocomero e Suarez rispose così: «Il bambino porta cocummella, mangiare»

Il processo si apre a carico dell’allora rettrice dell’Universita’ per stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, il direttore generale, Simone Olivieri, e la professoressa Stefania Spina. Tra i 36 testimoni convocati dal pm di Perugia, oltre allo stesso calciatore Luis Suarez, Andrea Agnelli e Federico Cherubini, ci sono anche l’ex ministro Paola De Micheli, e il rettore dell’Universita’ di Perugia, Maurizio Oliviero, oltre ai componenti della commissione esaminatrice e altri candidati.