Le Graet accusato di aver molestato l’allenatrice della Nazionale di calcio (L’Equipe)

La denuncia arriva da Aline Riera, membro del Comex, dopo aver visto il presidente dire all’allenatrice che lo salutava con un bacio: «vorrei che me lo dessi sulle labbra»

La vicenda legata alle molestie di Noel Le Graet continua a fare scalpore. Questa volta il presidente della federazione di calcio francese avrebbe molestato l’allenatrice della Nazionale francese di calcio, Corinne Diacre. L’episodio è accaduto dopo l’ultima assemblea della federazione del 7 gennaio. A denunciare l’accaduto è Aline Riera, membro del Comex, rimasta scioccata quando Le Graet, salutando Diacre con un bacio, le dice «preferirei che me lo dessi sulle labbra», ma lo denuncia solamente durante la riunione agli altri membri per non avere ripercussioni. L’Equipe rivela che Riera “ha spiegato di aver sentito più volte, in passato, delle parole sgradevoli da Le Graët al termine di riunioni alla FFF, in particolare durante i pasti”.

Il 19 gennaio la Aline Riera manda una un mail al consiglio, visto che la denuncia era arrivata alle orecchie di Le Graet:

“Come temevo quando ho confidato a lei questo pomeriggio la mia sensazione al Comex, le mie parole sono state riferite a NLG e soprattutto deformate purtroppo, scrive. Il presidente mi ha chiamato poco fa per avere qq (sic) chiarimenti a seguito della mia presa di parola sul suo comportamento verso me e Corinne che era solo un esempio. È chiaro che alcuni in questo gruppo non sono degni della mia fiducia. Mi mettete e mettete Corinne in una posizione spiacevole ora. Mi limiterò quindi ad ascoltare e soprattutto ad astenermi da qualsiasi commento. Chiedo a Emilie di non trascrivere le mie parole di questa mattina al PV. Fate finta che non ve l’abbia detto perché le mie parole disturbano. E rifletterò sul seguito del mio mandato. Probabilmente non ho abbastanza esperienza in questo settore per proteggermi da questo tipo di comportamento. Grazie per avermi letto”.